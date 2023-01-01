Пушистый избранник: если не кот, то кто?. Анна Пейчева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пушистый избранник: если не кот, то кто?" – сатирический роман современной русской писательницы Анны Пейчевой. История о ленивом домашнем коте, который стал депутатом парламента и радикально изменил жизнь своей хозяйки-неудачницы. За кого вы проголосуете на ближайших выборах: за скучного �кандидата с красным лицом и пустым взглядом – или за котика в очаровательной «бабочке»? Конечно, за пушистую милашку! Так самый обычный домашний кот оказался в парламенте Петербурга… "



Пушистый избранник: если не кот, то кто? слушать на видеосервисе Wink.