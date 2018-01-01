Пули, кровь и блондинки. История нуара. Андрей Васильченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Документальный детектив, исследование и признание в любви к нуару. Жанру, который любят и мужчины, и женщины. Рассказ о том, как на экранах воцарились роковые красотки и детективы в шляпах. Что такое – нуар? Специалисты и сейчас не могут решить – Это стиль? Жанр? Философия? Зародившись в кинематографе, нуар проник в живопись и фотографию, литературу и музыку. Сейчас он уверенно поглощает компьютерные игры. Эта книга рассказывает о том, как родился и развивался мир, населенный роковыми красотками, продажными копами и философствующими гангстерами, его канонах, трансформации и перерождении. © Storysidе



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