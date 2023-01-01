Птица за птицей. Энн Ламотт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых популярных книг о писательстве от автора-профессионала. Откровенно и с юмором Энн Ламотт рассказывает о настоящей жизни писателя, которая не всегда радостна. Для тех, кто мечтает выразить себя в словах, но не знает, с чего начать. Энн Ламотт – известный и почитаемый в США автор художественных и нон-фикшн книг (многие стали бестселлерами). Ведет семинары по писательскому мастерству. Ее отец был писателем. Энн с детства росла в писательской среде, и каждое утро наблюдала, как ее папа вставал в 5:30 утра и садился писать. Энн начала писать рассказы еще в 7 лет и помогала с сочинениями своим одноклассникам. Когда Ламотт было 26 лет, вышел ее первый роман «Смех сквозь слeзы». С тех пор вышло еще множество ее романов. За время профессиональной карьеры Энн получила премию фонда Гуггенхайма, вела рубрику «Книжное обозрение» в журнале Mademoisellе, преподавала литературное мастерство в Калифорнийском университете Дэвиса. Энн говорит о себе так: «Я готова вытащить из вас любую ненаписанную книгу». Она автор книги «Птица за птицей», в которой учит секретам писательского мастерства. Эта книга вышла более 20 лет назад и до сих пор остается бестселлером.



Птица за птицей слушать на видеосервисе Wink.