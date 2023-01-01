Птица на привязи. Фани Виталь (книга, 2020) слушать онлайн

Анна живет в городе М. – современном мегаполисе. Когда она узнаeт о терактах в Африке, где еe родители работают врачами, она собирается срочно вылететь к ним. Но задымлeнный от горящих торфяников Город М. словно не выпускает еe из своих каменных «объятий». Случайно Анна знакомится с эксцентричной девушкой Герой и находит, что у них много общего, в том числе, им обеим нравится кинематограф 60-х, книга «Бойцовский клуб» и ночные разговоры. Незаметно для себя Анна попадает под влияние сильной личности своей новой знакомой. И в процессе того, как она делится с ней своей историей о родителях, неожиданно под давлением Геры, Анна приходит к мысли, что она сама виновна в их исчезновении, и не только. Погруженная в свои сомнения, Анна не замечает, как начинает проживать собственную версию «Бойцовского клуба». Она решает, что Гера – вовсе не та, кем кажется. И Город М. тоже не тот – он живой, и у него есть свои планы.



Птица на привязи слушать на видеосервисе Wink.