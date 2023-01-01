Психосоматика. Антонио Менегетти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Психосоматика означает: психическая причина и соматическое (телесное, органическое) следствие. «Главная трудность определения психосоматики состоит в том, что невозможно понять, каким образом мысль, психическая деятельность может стать телом, органом, материей, проблемой», – указывает Антонио Менегетти и дает свой ответ. Отталкиваясь от концепции гилеморфного единства, единства материии и формы, а также объясняя сущность знаменитой формулы Ламарка о том, что функция создает орган, автор показывает как психика посредством энергетических переходов приводит к изменениям на клеточном, органическом уровне. И обращаясь к феноменологии болезней, Антонио Менегетти заключает, что она никогда не бывает случайной. «Данная книга призвана привести к пониманию причины, в силу которой субъект болеет и страдает, к раскрытию технического мотива болезни и органической дисфункции, к обнаружению оснований, по которым субъект следует психологии, противоречащей бытию».



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