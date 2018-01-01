WinkАудиокнигиПсихология социализма. Гюстав Лебон
Психология социализма. Гюстав Лебон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология, Учебная и научная литература1069 мин12+
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Сюжет
Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого французского психолога, социолога, антрополога и историка Гюстава Лебона – «Психология социализма». «Психология социализма» – являющуюся одним из позднейших трудов автора. Книга «Психология социализма», по отзыву известного социа�листа Сореля, «представляет собой наиболее полную работу, изданную во Франции о социализме, заслуживающую большого внимания по оригинальности идей автора, наводящих на самые серьезные размышления». ©
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