Психология общения для детей. Путешествие Моти по городам России. Лариса Суркова,Ольга Толкачева,Анна Зайцева (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига непременно вдохновит маленького слушателя повторить маршрут книжных путешествий по России в будущем! Лариса Суркова – мама шестерых детей, кандидат психологических наук, психолог. Ольга Толкачева – журналист, редактор, мама двоих детей, которые очень любят сказки. Все мы любим ходить в гости – так мы встречаемся с хорошими друзьями, знакомимся с новыми людьми, узнаём самые интересные традиции и новости и просто весело проводим время! А что будет, если пойти в гости к другим городам? В аудиокниге «Психология общения для детей: путешествие Моти по городам России» любознательная девочка Мотя вместе со своей семьёй откроет вашему малышу удивительные особенности городов России, расскажет об их истории и значимости, их разной судьбе и исконно русских традициях. Вы словно побываете в гостях у людей из разных мест – и ещё лучше узнаете, чем живут и как общаются в других регионах нашей Родины. Но не только путешествиям посвящена аудиокнига «Психология общения для детей». В ней вы найдёте вопросы и ответы, которые важны для развития каждого ребёнка: Почему каждому из нас нужна семья. Зачем нужно знать историю своего рода и помнить предков. Как принимать в людях и положительные, и отрицательные стороны. Почему люди воюют и как этого избежать. Как вести себя в сложных ситуациях. Как сохранить свою планету и многое другое. Путешествовать по городам и каждый раз узнавать, что‑то новое об этих местах и о самом себе – полезно и увлекательно! Ведь в поездках каждый ребёнок растёт и развивается, открывая в себе всё самое лучшее! Аудиокнига предназначена для любопытных детей младшего школьного возраста – и их родителей, которые хотят найти с ними общий язык.



Психология общения для детей слушать на видеосервисе Wink.