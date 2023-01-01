Психология народов. Гюстав Лебон (книга, 2020) слушать онлайн

Гюстав Лебон – знаменитый французский психолог, социолог, антрополог и историк. «Несмотря на критику, мысли Лебона представляют интерес. Он предсказал важную роль толпы в наше время, …. охарактеризовал методы воздействия на толпу, которые в дальнейшем применяли лидеры наподобие Гитлера, напри�мер, использования упрощенных лозунгов» Нейл Дж. Смелзер выдающийся американский социолог, один из создателей экономической социологии в качестве полноценной социологической дисциплины «Книга Лебона „Психология народов и масс“ была одной из настольных книг В.И. Ленина» Б.Г. Бажанов Личный секретарь Сталина в 1920-х гг.



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