Психология масс. Гюстав Лебон (книга, 2020) слушать онлайн

«Психология масс» – один из величайших трудов по психологии, в котором один из выдающихся французских психологов Гюстав Лебон, пытается разобраться и разложить по полочкам закономерности поведения скоплений людей – толпы. При этом Лебон разделяет простое «скопление народа» от «одушевленной толпы», стихийное образование которой начинает подчиняться совершенно другим законам, чем каждый и любой из входящих в это общество личностей. Согласно автору, такая «одушевленная толпа» может образоваться и при численности от 6 человек. Все свойства личности в таком «образовании» отходят на второй план. Все логичное, эгоцентричное и персональное в такой массе людей мгновенно подавляется самими индивидуумами, а наружу выходят совершенно другие свойства людей – подсознательные. Чувства и эмоции всех, входящих в такое «образование» близки к первобытным и инстинктивным эмоциям и реакциям. Более того, других черт такая «толпа» не проявляет и не знает. При этом, наравне с низменными и животными эмоциями, у одушевленной толпы нередки стремления к фатальному самопожертвованию и самоотречению. Такое «образование» начинает походить на бессознательное животное, которым, очевидно, возможно управлять как дрессировщик в цирке. Роль дрессировщиков начинают играть «вожаки». А дрессируемая ими «одушевленная толпа» превращается в двигатель, способный преобразить социальную и политическую действительность самым фундаментальным образом, как в региональном, так и в глобальном масштабах! Другими словами – Всем читать!



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