Психология. Как понять себя и других людей. Луиза Дэкон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Психология играет важнейшую роль во всем, что мы делаем, – и это удивительно. Предлагая практические советы и примеры, книга расскажет, почему мы такие, какие мы есть, и как себя понять. Если вы захотите узнать, как работает ваш мозг, она прольет свет и на этот сложнейший вопрос, а также объяснит, как мы воспринимаем мир, строим отношения друг с другом, откуда берутся психологические проблемы и как стать счастливым. Вы познакомитесь с важнейшими теориями и исследованиями. Узнаете, как ваш интеллект, эмоции и личностные черты развиваются с детства. Проанализируете свои отношения с окружающими людьми. Выясните, почему мы подвержены психологическим проблемам. Книга предназначена для широкого круга читателей.



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