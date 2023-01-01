Психологические гамбиты и комбинации. Михаил Литвак
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Психологические гамбиты и комбинации. Михаил Литвак

Психологические гамбиты и комбинации. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология1083 мин16+

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О книге

В аудиокниге Михаила Литвака, представляемой студией «Ардис», описаны конкретные примеры использования психологического айкидо для налаживания отношений и решения конфликтных ситуаций в семье, на производстве и в других сферах деятельности человека, где от техники общения зависят качество жизни и эффективность деятельности. Книга рассчитана на психологов, психотерапевтов, администраторов, руководителей, педагогов и всех тех, кто интересуется проблемами общения.

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Жанр
Саморазвитие, Психология
Время
1083 мин / 18:03

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