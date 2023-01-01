Психологические гамбиты и комбинации. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

В аудиокниге Михаила Литвака, представляемой студией «Ардис», описаны конкретные примеры использования психологического айкидо для налаживания отношений и решения конфликтных ситуаций в семье, на производстве и в других сферах деятельности человека, где от техники общения зависят качество ж�изни и эффективность деятельности. Книга рассчитана на психологов, психотерапевтов, администраторов, руководителей, педагогов и всех тех, кто интересуется проблемами общения.



Психологические гамбиты и комбинации слушать на видеосервисе Wink.