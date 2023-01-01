Псалтырь пророка и царя Давида на церковно-славянском языке. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга псалмов – одна из самых любимых книг православных христиан всех веков. Чаще других книг Священного Писания читается она и в храме, и дома. У каждой из книг Священного Писания свое собственное назначение, книга же псалмов, как говорит свт. Василий Великий, «объясняет все полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Короче сказать, она есть общая сокровищница добрых учений и тщательно отыскивает, что каждому на пользу…»



Псалтырь пророка и царя Давида на церковно-славянском языке слушать на видеосервисе Wink.