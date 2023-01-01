Пряные дни. Илья Александрович Шумей (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Сделать леденящую кровь сенсацию из заурядного ограбления деревенского магазинчика не так-то просто. Хотя два загрызенных свирепых сторожевых пса представляются весьма пикантной деталью, ожидаемо вызывающей каверзные вопросы. Да и ужас, охвативший окрестных жителей, определенно не мог появиться на пустом месте. И нет ли какой-нибудь связи между случившимся в поселке и расположенным неподалеку элитным кинологическим питомником, специализирующимся на подготовке собак-телохранителей?Журналистский долг требует непременно размотать интригующий клубок загадок и подозрений, нити которого, однако, пугающе быстро начинают превращаться в смертельные путы. Расследование на первый взгляд банального инцидента оборачивается опасной игрой, в чьих безжалостных правилах не предусмотрено места для посторонних… людей.



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