Пряничные туфельки. Наталья Сапункова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Дочь графа раз за разом не желает замуж. Так почему бы не наказать её, лишив привилегий и выдав за первого встречного? Только тут «капризной принцессе» не пришлось расписывать горшки, как в известной сказке – она очутилась в бродячем цирке! Она умеет гениально готовить выпечку, превращаться в рысь и совершенно не собирается жить с навязанным мужем. Но не так-то просто сделать всё по-своему и создать из ничего… почти из ничего свой собственный «пряничный замок». Но она очень постарается! И кажется, всё интересное в её жизни только теперь и начнётся… ХЭ, конечно, неминуем, как и в любой книге этого цикла) Содержит спойлеры к роману «Шут и слово короля». Тот же мир тридцать лет спустя.



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