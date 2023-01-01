Пройти без очереди. Правило 10 тысяч экспериментов и другие неочевидные способы достигать своих целей. Джеймс Альтушер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Мы, люди, очень боимся неопределенности, и это обусловлено генетически. Страх перемен (самая страшная перемена — быть выгнанным из племени) заложен в наших ДНК. Стратегия «держаться стаи» и «ждать своей очереди» оставалась выгодной для выживания на протяжении многих тысяч лет.

Сегодня неопределенность становится нормой. И значит, нам нужно пересмотреть и переосмыслить привычные правила игры. Пора выйти из очереди и пойти прямо к своей цели. Причем нам больше не нужно посвящать всю жизнь одному делу, одной идее. Видеть и использовать разные возможности, легко находить новое дело по душе и быстро добиваться в нем успеха — вот новая работающая стратегия.

Можно ли достичь мастерства не за 10 тысяч, а всего за 100 часов? Как быстро учиться новому? В чем секрет неиссякаемой продуктивности и мотивации? Ответы — в саммари.



Пройти без очереди слушать на видеосервисе Wink.