Проводник. Клэр Макфолл
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Проводник. Клэр Макфолл

Проводник. Клэр Макфолл (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Фэнтези532 мин16+

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Сюжет

Придя в сознание после крушения поезда, шестнадцатилетняя Дилан обнаруживает, что все пассажиры исчезли. Девушка идет за помощью и попадает в странное пустынное место. Что произошло и где она оказалась? В поисках ответов на эти вопросы Дилан встречает загадочного парня по имени Тристан, проводника, который доставляет души умерших в другой мир. Вместе с ним Дилан отправляется в опасное путешествие в загробную жизнь. Чем больше времени молодые люди проводят рядом, тем сильнее становятся их чувства друг к другу. И это неминуемо приведет к непредсказуемым последствиям.

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