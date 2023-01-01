Провинциальный маг. Французские каникулы. Игорь Шенгальц
Wink
Аудиокниги
Провинциальный маг. Французские каникулы. Игорь Шенгальц

Провинциальный маг. Французские каникулы. Игорь Шенгальц (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези306 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Даже в Париже – столице любви вас могут поджидать крупные проблемы, если вы решите пообедать не в тот час и не в том месте и станете свидетелем покушения на убийство… Долгожданный отпуск Елисея и Светы прервался самым неприятным образом, когда они случайно свернули в Латинский квартал. А потом… потом все стало только хуже… и друзья из «Службы Контроля» ничем не могут помочь.

Провинциальный маг слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг