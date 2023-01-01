Провинциальный маг. Фактор Трикстера. Игорь Шенгальц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Чертанск – российский городок, в котором живут ведьмы, гномы, эльфы и прочие удивительные существа, именуемые Малыми Народами. Елисей «Лис» Стоцкий и его друзья – маги-сыщики Службы Контроля – оказываются в гуще удивительных событий. Малые Народы не могут жить спокойно, у них постоянно что-то случается. Вот и на этот раз детективам придется расследовать удивительное дело стремясь выйти на след и захватить банду виртуозных мошенников, терроризирующих коммерческих мир Чертанска.



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