Провинциал. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студент и тусовщик Антон был крайне недоволен, когда к нему на съёмную квартиру приехал из провинции двоюродный брат Глеб – «ботан» и маменькин сынок. Глеб собрался поступать в институт культуры и жить вместе с Антоном. Антон только что начал налаживать контакт с соседкой Лизой, которая давно ему нравилась, и нянчиться с родственником не входило в его планы. Однако Лиза, ошарашенная пренебрежительным отношением Антона к приезжему родственнику, назвала его снобом и отказалась от дальнейших встреч. Глеб очень старался вписаться в городскую жизнь, но у него это не вполне получалось. Когда Антон с другом Стасом взяли его с собой в ночной клуб, Глеб с непривычки выпил лишнего, и ему стало плохо. Стас потребовал, чтобы Антон больше не брал брата с собой на вечеринки, а сам Антон отказался составить Глебу компанию в походах по выставкам и музеям, считая это скучным занятием. Но однажды все же пошел с братом на выставку, и у музея они встретили Лизу, которая, как оказалось, учится в институте культуры и интересуется живописью. Антон решил воспользоваться ситуацией и попросил брата проконсультировать его, чтобы произвести впечатление на Лизу. Глеб охотно взялся помогать Антону. Однако отношения с Лизой не ладились. Лиза была равнодушна к ночным клубам и развлечениям. А Антон скучал в театрах и музеях. Тем временем Глеб освоился в городе, записался на подготовительные курсы в институт и даже нашёл работу. Однажды Стас пригласил Антона на дачу – отпраздновать день рожденья. Лиза отказалась поехать, сославшись на срочную подработку, и Антон отправился на вечеринку один. Когда вечером в воскресенье Антон вернулся домой, он застал Глеба и Лизу на кухне, увлечённо обсуждающих живопись. Неожиданно Лиза поцеловала Глеба. Антон устроил скандал и поссорился с Лизой и братом. Глеб признался Антону, что ему тоже нравится Лиза, но он даже не думал рассчитывать на взаимность, потому что считал себя скучным провинциалом, а поцеловала его Лиза из жалости. Глеб решил уехать, чтобы не мешать отношениям Антона с Лизой. После отъезда Глеба Антон решил помириться с Лизой, но девушка сказала, что у них ничего не получится, потому что ей нравится Глеб. От злости Антон соврал Лизе, что она не понравилась Глебу. Лиза очень расстроилась. Антон долго думал над происшедшим и понял, что был неправ, выгнав Глеба и солгав Лизе. Он решил всё исправить.



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