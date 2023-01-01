Провидица. Александра Лисина
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Провидица. Александра Лисина

Провидица. Александра Лисина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези768 мин16+

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Сюжет

Все можно преодолеть, если в сердце живет любовь! Айра – самая счастливая адептка в Академии высокой магии. Теперь, когда у нее есть верные друзья и надежные соратники, Сердцу Зандокара не страшны ни бури, ни грозы, ни интриги сильных мира сего. Но самое главное – Айра сумела найти и сделать по-настоящему бессмертной свою единственную любовь.

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