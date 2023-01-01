Провал. Ханс Русенфельдт,Микаэль Юрт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение цикла о полицейском психологе Себастиане Бергмане. Ханс Русенфельдт и Микаэль Юрт – знаменитый шведский детективный дуэт, авторы международных бестселлеров о полицейском психологе Себастиане Бергмане. Ханс Русенфельдт (р. 1964) – ведущий шведский сценарист, создатель самого успешного телесериала в скандинавской истории: отмеченного наградами криминального сериала «Мост», идущего в 170 с лишним странах мира. Микаэль Юрт (р. 1963) – один из главных шведских кино- и телепродюссеров, известный сценарист. У особой следственной группы из Стокгольма новое дело: в школьном классе найден убитым звезда известного реалити-шоу. Его руки связаны, на голову надет колпак, а на спине висит тест, состоящий из школьных вопросов. Вскоре появляются и другие жертвы. Изощренный и умный убийца, недовольный тем, что в газетах и на телевидении говорят лишь о глупых звездах реалити-шоу и интернет-знаменитостях, заставляет своих известных и богатых жертв отвечать на вопросы из школьной программы, в случае провала – убивает. Сумеет ли Себастиан Бергман забыть о собственных переживаниях, чтобы поймать серийного убийцу прежде, чем он станет угрозой для существования их команды?



Провал слушать на видеосервисе Wink.