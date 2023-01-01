Прототип. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Прототип» – фантастический роман Андрея Ливадного, четвертая книга цикла «Иной разум», жанр боевая фантастика, космическая фантастика, научная фантастика. Еще недавно Рауль Ганиев был ведущим архитектором земной колонии на планете Ксеноб. Пустяковый, казалось бы, сбой в работе мозгового импланта превратил интеллигентного архитектора в сверхчеловека, в одиночку расправившегося с группой спецназа, посланной на его уничтожение. А всему виной стал мнемовирус, подхваченный Ганиевым в Святилище Прототипов – месте, где собраны матрицы сознания аборигенов Ксеноба, тысячи лет назад отказавшихся от физических оболочек. Ни сам бывший архитектор, ни те, кто должен был его уничтожить, не догадывались, что это только начало долгой войны за сохранение человеческой расы.



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