Противотуманный фонарь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Капитан речного судна Иван Федоров, бросив работу, переехал в большой город, к своей любимой девушке Ладе. Собственно, сам он не сильно стремился в мегаполис. Влюбившись в приезжую туристку Ладу, он не смог устоять перед ее напором и согласился уехать с ней. Но почти сразу Ивана начали преследовать неудачи. Он никак не мог найти работу, которая бы его устраивала. На одной работе от него требовалось обманывать покупателей, на другой обвешивать, на третьей практиковалось хамское отношение к рабочим. Всего этого Иван допустить не мог и быстро увольнялся. Лада, надеявшаяся на то, что Иван быстро встанет на ноги в городе, разочаровалась в любимом. Однажды она отправилась на вечер встречи выпускников, где, в том числе, был и успешный карьерист Дмитрий. Видя, как Лада и Дмитрий, не стесняясь, флиртуют, Иван еле сдерживал себя. Но Ладе удалось убедить его в том, что Дмитрий лишь друг. Спустя короткое время к Ивану в гости приехал его сосед пенсионер-рыбак Фомич, он-то и помог Ивану найти работу сборщика мебели. Иван начал зарабатывать деньги, а, спустя короткое время, решил вернуться к своей любимой работе – стать капитаном речного судна. Иван копил деньги, чтобы арендовать катер. Но Лада отложенные им деньги потратила на себя. Пара поссорилась. Иван отчетливо увидел, что у них с Ладой нет взаимопонимания. Спустя короткое время Лада соврала, что задержится на работе, а сама отправилась на свидание с Дмитрием. Иван увидел парочку и осознал, что Лада его обманывает. Иван не захотел становиться запасным аэродромом и уехал домой. Приехав в родные места, Иван понял, что именно тут он может быть по-настоящему счастливым. Иван вернулся к своей обычной жизни. Но Лада, оставшись в большом городе, поймала себя на том, что полюбила Ивана по-настоящему, и уже не представляет без него своей жизни. Она приехала к любимому, чтобы попробовать начать все заново, но теперь на его малой родине.



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