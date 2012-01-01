WinkАудиокнигиПротивостояние. 5 июля 1990 – 6 сентября 1990. Том 2. Стивен Кинг
Противостояние. 5 июля 1990 – 6 сентября 1990. Том 2. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Зарубежная литература45 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Захватывающий триллер «короля ужасов и мистики». Америка превратилась в ад. Из секретной лаборатории вырвался на свободу опаснейший вирус. Умерли сотни тысяч, миллионы ни в чем не повинных людей… Однако и это еще не все. Вступили в игру беспощадные и могучие силы. Рвется к власти таинственный темный человек, способный подчинять себе слабые, сомневающиеся души. Кто он? Откуда явился? Что сулит человечеству его победа? Немногие люди, не утратившие еще представления о Добре и Зле, должны понять это, – ведь, не зная врага, его невозможно победить…© Stephen King, 1978, 1990 © Перевод. В. Вебер, 2012 ©
Противостояние слушать на видеосервисе Wink.