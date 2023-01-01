Против зерна. Глубинная история древнейших государств. Джеймс Скотт. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Против зерна. Глубинная история древнейших государств. Джеймс Скотт. Ключевые идеи книги

Против зерна. Глубинная история древнейших государств. Джеймс Скотт. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, История54 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Только 5% истории homo sapiens приходится на время, когда существовали хотя бы самые примитивные государства. Еще 500 лет назад чиновники и бюрократы контролировали лишь малую часть суши и населения Земли. Примерно до 1600 года мир был миром варваров, безгосударственных обществ, которые отказывались от «цивилизации».
Антрополог Джеймс Скотт считает, что развитие человечества не было линейным «от дикости к цивилизации» и не вело обязательно к государственному строительству. Более того, первые государства оставались очень хрупкими, нуждаясь в специфических условиях, главное из которых — возможность интенсивного зернового земледелия. Зерно, как ни один предмет или явление на планете, ответственно за то, что мы живем в мире налогов, чиновничества, неисчислимых законов и запретов, границ и труда до гроба.

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Жанр
История, Нон-фикшн
Время
54 мин / 00:54

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