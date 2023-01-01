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Против себя. Анна Симпсон (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Современная проза16+
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Сюжет
Как жить с депрессией, если ее никто не воспринимает всерьез? Что делать, если тебя преследует маниакальное желание похудеть? И как быть, если в твоей голове неожиданно поселяются чужие голоса? Основанная на реальных событиях история молодой девушки о жизни с клинической депрессией, расстрой�ствами пищевого поведения и бесконечной борьбе с собственным телом. Героиня с юмором переосмысляет происходившие с ней события, чтобы в конце осознать, что именно нужно сделать, чтобы поменять жизнь.
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