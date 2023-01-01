Против часовой стрелки. Осознанный подход к здоровью и сила возможности. Эллен Лангер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В теории все мы согласны с расхожей фразой «нет ничего невозможного». Но умеем ли мы доказать это на практике? Еще в 1979 году психолог и исследователь Эллен Лангер провела эксперимент, который убедительно доказал: предоставление человеку выбора, удачно подобранное слово и небольшие изменения �окружающей среды могут повернуть время вспять и буквально отправить нас на двадцать лет назад. Как добиться того же в обычных условиях? Ключ — в осознанном подходе к здоровью и вере в собственные возможности.



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