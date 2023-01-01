Против Богов: достопримечательная история риска. Питер Бернстайн. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фондовый рынок ежедневно преподносит сюрпризы, от которых опытные аналитики хватаются за головы. В этих условиях своевременным выглядит изучение концепции рисков. В книге Питера Бернстайна «Против богов» в исторической перспективе проанализированы попытки человека овладеть принципами вероятностей. В свое время их предпринимали герои Древней Эллады, авантюрист Джероламо Кардано, впервые в XIV веке разработавший математическую теорию азартных игр, математики XVII века Паскаль и Ферма, а также современные исследователи теории хаоса. Понимание рисков требуется в любой области, будь то теория игр, строительство мостов, виноделие или частная жизнь. Автор утверждает, что пришла пора установить контроль над рисками и заменить оракулов и прорицателей современными математическими инструментами.



Против Богов: достопримечательная история риска слушать на видеосервисе Wink.