Против академиков. О бессмертии души. Блаженный Августин (книга, 2020) слушать онлайн

Августин Блаженный (Аврелий Августин) – один из отцов церкви, христианский философ, величайшая фигура конца античного христианства и начала христианства средневекового в православии почитается как блаженный. Его перу принадлежат сочинения, заложившие основы современной богословской науки. Ему удалось синтезировать духовные системы своего времени, как античные, так и христианские, в единую универсальную философско-теологическую систему. На несколько столетий вперед он определил дух и направление всей Западной церкви. Век св.Августина стал периодом демографического, социального, духовного и интеллектуального расцвета христианства, золотым веком отцов церкви – великих мыслителей, подаривших христианской литературе свои классические творения.



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