WinkАудиокнигиПростые радости. Кейт Хадсон
Простые радости. Кейт Хадсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн352 мин18+
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Сюжет
Нравится планировать любой праздник или устраивать спонтанные вечеринки? Предпочитаете большую и шумную компанию или уютные посиделки в кругу близких друзей? С этой книгой вы легко воплотите любую вашу задумку. Кейт Хадсон – знаменитая актриса и икона моды – делится секретами, как создать собственные семейные традиции, которые привнесут в жизнь уют, гармонию и счастье. В книге собраны советы по планированию любого праздника: от глобальной идеи до выбора деталей оформления. А вкусные и полезные рецепты от Кейт Хадсон помогут приятно удивить ваших близких.
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