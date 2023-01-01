Простой путь к богатству. Как стать успешным инвестором, обрести финансовое благополучие и свободу. Джеймс Коллинз. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Разбогатеть может каждый. Заставить деньги работать на себя просто. «Простота» вообще ключевое слово для инвестора. Звучит как фантастика? Но такова реальность, и Джеймс Коллинз доказал это своим примером. Чтобы воплотить в жизнь его советы, не нужно быть экономистом или брокером. Более того, �следуя его советам, нельзя не разбогатеть! Самая простая книга про максимально выгодное инвестирование (без сложных финансовых терминов и высшей математики!) недаром снискала читательскую любовь: уже много лет она остается в топе Аmazon в разделе «Основы инвестирования». Маршрут обеспеченной жизни построен! Самое время двинуться в путь.



Простой путь к богатству слушать на видеосервисе Wink.