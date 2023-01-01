Просто жизнь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Личная жизнь у физика-электронщика Сергея Сабельникова не задалась. Он был уверен в своей непривлекательности для женщин, а, кроме того, у него уже имелся негативный опыт семейной жизни, когда он, будучи аспирантом, жил вместе со студенткой Леночкой, которая бросила его. И вот однажды его бывшая возлюбленная разыскала его и сообщила, что у него растёт маленький сын, и что им нужна его помощь. Елена бросила ему в почтовый ящик письмо, в котором сообщала, что его сын Гоша серьёзно болен и ему требуется дорогостоящее лечение. Там же в конверте Сергей обнаружил фотографию маленького мальчика. Он решил всё выяснить о своём сыне и разыскал Елену. Та отказалась показать ему сына, объяснив, что мальчик сейчас находится в санатории. Сергей передал Елене деньги на лечение сына. Его всё же беспокоило странное поведение Елены, и он вновь приехал к её дому, чтобы у соседей выяснить всё про своего ребёнка. Неожиданно он увидел мальчика, который был изображён на фотографии, выбегающим их подъезда. За ним гнался какой-то мужчина, и Сергей вступился за Гошу. Межу ним и мужчиной произошла стычка, в результате которой одежда Сергея слегка пострадала. Гоша поблагодарил Сергея и предложил ему зайти к ним домой, чтобы почистить одежду и вымыть руки. Когда Гоша вышел к соседям за щёткой, домой вернулась его мама по имени Алёна, которая приняла Сергея сначала за вора, а потом, узнав, что он является знакомым Елены Николаевой, ещё больше разозлилась и потребовала, чтобы он убирался из её дома, поскольку Елену все знали, как нечестную женщину. Сергей ушёл, но его догнал Гоша, который решил, что Сергей его отец. Выяснилось, что Алёна придумала для сына историю, в которой его отец был врачом и погиб в Африке. Сергей, неожиданно для себя, не смог сразу объяснить мальчику, что тот ошибается, и он не его папа. Алёна была симпатична Сергею, но он не мог придумать повод, чтобы прийти к ней. Однажды, когда Сергей был дома, Гоша сам пришёл к нему. Гоша сообщил, что его мама собирается выходить замуж за того мужчину, с которым дрался Сергей. Сергей отвёл ребёнка к Алёне. По дороге им встретилась Елена Николаева, которая, узнав о том, что Гоша считает Сергея своим отцом, рассмеялась и сообщила, что Сергей мальчику никто. Сергей пришёл в ярость, а Гоша ушёл из дома. Вместе с Алёной они отыскали мальчика во дворе. Гоша потребовал, чтобы Сергей ушёл, но тот вдруг понял, что влюбился в Алёну и никуда не хочет уходить. Сергей объяснил мальчику, что собирается жениться на его маме и стать настоящим отцом Гоши.



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