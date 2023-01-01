Просто об Agile. Марк Лейтон, Стивен Остермиллер. Ключевые идеи книги.
Wink
Аудиокниги
Просто об Agile. Марк Лейтон, Стивен Остермиллер. Ключевые идеи книги.

Просто об Agile. Марк Лейтон, Стивен Остермиллер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес31 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

«Agile» — это метод управления проектами, пришедший из среды айтишников. Именно Agile, основанный на гибкости, готовности к переменам, простоте, сотрудничестве и открытости, позволил им совершить полный переворот в жизни человечества. Теперь преимуществами Agile пользуются компании в самых разных сферах ― и добиваются успеха. Звучит здорово, но как это выглядит на практике? Перед вами ― учебник по Agile, написанный людьми, которые уже много лет учат компании переходить от традиционного каскадного к гибкому управлению. Книга поможет вам освоить несложные, но эффективные принципы управления проектами, создавать команды и быстро выводить на рынок продукты, приносящие прибыль. В качестве бонуса вас ждут избавление от многочасовых совещаний, бумажной волокиты и настоящая радость от творческого труда.

Просто об Agile слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг