Просто об Agile. Марк Лейтон, Стивен Остермиллер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Agile» — это метод управления проектами, пришедший из среды айтишников. Именно Agile, основанный на гибкости, готовности к переменам, простоте, сотрудничестве и открытости, позволил им совершить полный переворот в жизни человечества. Теперь преимуществами Agile пользуются компании в самых разных сферах ― и добиваются успеха. Звучит здорово, но как это выглядит на практике? Перед вами ― учебник по Agile, написанный людьми, которые уже много лет учат компании переходить от традиционного каскадного к гибкому управлению. Книга поможет вам освоить несложные, но эффективные принципы управления проектами, создавать команды и быстро выводить на рынок продукты, приносящие прибыль. В качестве бонуса вас ждут избавление от многочасовых совещаний, бумажной волокиты и настоящая радость от творческого труда.



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