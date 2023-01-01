Простить или Отомстить. Сергей и Дина Волсини (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Статьи супругов Волсини, появившиеся в глянцевых журналах в 2010–2013 годах, произвели настоящий фурор среди читателей. Со свойственной авторам правдивостью они объясняют, почему хороший человек сталкивается с плохими проблемами, что общего между проституткой и сверхпорядочной дамой, чем грозит мужчине брак с «папиной дочкой», как поклонники разрушают личную жизнь знаменитости и что еще неизвестно традиционной психологии. В книгу вошли наиболее интересные публикации и новые статьи, которые издаются впервые.



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