Прости мне мои грехи – 2: Скорпион и змея. Лана Мейер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Коул: „Теперь эта девочка отравлена мной, я знаю точно. Но и мое горло перекрыто её цепкой и беспощадной хваткой. Наша безумная и острая игра продолжается. И сказать в ней „люблю“ – все равно что заранее проиграть, Ребекка.“ Их страсть – заберется под кожу. Одержимые чувства – поглотят до дна. Любовь станет жестокой, бьющей в самое сердце, разрывающей душу на части… И всё же останется любовью. Разрушающей, сметающей все на своем пути, но любовью…или всё же нет?



Прости мне мои грехи – 2: Скорпион и змея слушать на видеосервисе Wink.