Простая история. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Рабочим типографии Жене Чекалову и Люсе Федотовой приходится ночевать в подсобке в цехе – ремонт в общежитии никак не закончится. Женя влюблён в Люсю, но она, как это часто бывает, любит другого – женатого шофёра той же типографии Валерия Самохвалова. Женя пытается объясниться Люсе в любви, но только наталкивается на насмешки со стороны девушки, которая никак не хочет воспринимать его всерьёз. Кадровичка типографии пытается устроить судьбу Жени на свой лад – она знакомит парня с дочкой директора цеха – Алёной Малаевой, которая сразу пытается взять «быка за рога» чем сильно смущает Женю. Тем временем, о романе Люси и женатого шофёра Самохвалова становится известно жене Самохвалова – Римме и та начинает всячески преследовать Люсю. Женя снова пытается объясниться с Люсей, но та уже начинает злиться на глупые ухаживания соседа по подсобке. Наконец, Женя приглашает вечером Римму Самохвалову к двери в подсобку, где в этот момент должны находиться Люся и Самохвалов. За это Женю избивают дружки шофёра. Они же пытаются изнасиловать Люсю. После всего произошедшего Люся увольняется из типографии. Она поняла, что единственным человеком, который её действительно любил, был Женя.



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