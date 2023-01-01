Прошу к столу. Первая нескучная книга о настольном теннисе. Максим Шмырев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – не учебник, хотя в ней и любители, и профессионалы найдут немало полезного. И не мемуары, хотя она охватывает период с конца 70-х годов XX века до настоящего времени. Эта книга – о нашей жизни через призму настольного тенниса, которому ее автор посвятил более 40 лет. О победах и поражени�ях, преодолении и слабости, благородстве и равнодушии. И, конечно, о выдающихся спортсменах и тренерах, с которыми автору посчастливилось встретиться.



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