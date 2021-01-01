Пророк. Халиль Джебран (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Пророк» Халиля Джебрана ‒ собрание невероятно красивых притч, обращенных к каждому и указывающих пути обретения духовной гармонии. Что такое любовь? Что такое свобода? Как отличить добро от зла? Существуют ли дружба и красота? Почему так важна молитва? Кажется, нет такого философского вопроса, который не задали бы жители города Орфалеза мудрому пророку Аль-Мустафе и на который он бы не ответил развернуто и поэтично. Эзотерическая классика, одна из самых популярных книг в мире на протяжении вот уже целого века. Книга-билингва публикуется с авторскими иллюстрациями, вошедшими в первое издание 1923 года. Новый перевод на русский язык подготовлен Анной Бабяшкиной, финалистом переводческой премии им. Норы Галь, участницей лонг-листа премии за литературный перевод «Мастер». Перевод сохраняет дух произведения, его глубину и лаконичность, ритмический рисунок и эмоциональное воздействие на читателя. Copyright © 1923 by Kahlil Gibran, text and illustrations © Анна Бабяшкина, перевод на русский язык, 2021 © ООО «Издательство „Лайвбук“, оформление, 2022 © Эвербук



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