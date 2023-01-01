Пропавший изумруд. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у Мейзи. И не с какой-нибудь там уборкой, а найти ожерелье с огромным изумрудом, которое исчезло из гримерной бедной девушки. Камень настолько большой, что все его считают стекляшкой, и Сара не хочет афишировать пропажу – если об этом узнает ее жених, настоящий герцог, то может разорвать помолвку! И теперь только от внимательности и сообразительности Мейзи зависит счастье Сары!



Пропавший изумруд слушать на видеосервисе Wink.