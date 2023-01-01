Пропавший изумруд. Холли Вебб
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Пропавший изумруд. Холли Вебб

Пропавший изумруд. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

7.22020, Аудиокнига
Детская литература, Детективы116 мин12+

Сюжет

Сара Мессей, начинающая актриса, попросила помощи у Мейзи. И не с какой-нибудь там уборкой, а найти ожерелье с огромным изумрудом, которое исчезло из гримерной бедной девушки. Камень настолько большой, что все его считают стекляшкой, и Сара не хочет афишировать пропажу – если об этом узнает ее жених, настоящий герцог, то может разорвать помолвку! И теперь только от внимательности и сообразительности Мейзи зависит счастье Сары!

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