Пропавший алхимик. Сергей Изуграфов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алекс Смолев переезжает из Санкт-Петербурга на греческий остров Наксос, где покупает виллу и виноградник. Загадочные убийства постояльцев виллы и жителей острова заставляютСмолева принять активное участие в расследовании преступлений. Ему помогают его друзья, работники виллы, инспектор уг�оловной полиции острова и даже Бюро Интерпола в Греции. И вот снова очередное преступление ставит полицию в тупик…



Пропавший алхимик слушать на видеосервисе Wink.