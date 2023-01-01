Пропавший алхимик. Сергей Изуграфов
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Пропавший алхимик. Сергей Изуграфов

Пропавший алхимик. Сергей Изуграфов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Детективы249 мин18+

Сюжет

Алекс Смолев переезжает из Санкт-Петербурга на греческий остров Наксос, где покупает виллу и виноградник. Загадочные убийства постояльцев виллы и жителей острова заставляютСмолева принять активное участие в расследовании преступлений. Ему помогают его друзья, работники виллы, инспектор уголовной полиции острова и даже Бюро Интерпола в Греции. И вот снова очередное преступление ставит полицию в тупик…

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