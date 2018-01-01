Проклятие пражской синагоги. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет пятую аудиокнигу «Проклятие пражской синагоги» популярной серии Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Нормальное аномальное». Прага по праву считается одним из самых мистических мест в Европе. Каждый уголок старого города хранит историю о призраках невинно убиенных или проживавших когда-то рядом алхимиках. Для Войтеха Дворжака этот прекрасный город еще и место, где он родился, вырос и испытал массу разочарований. Когда его родной брат, с которым он не разговаривал несколько лет, сталкивается с необъяснимым, Войтех возвращается в город своего детства, чтобы разобраться в случившемся. Во время ремонта в подвале Староновой синагоги строители обнаружили вход в ранее неизвестное подземелье, а заодно выпустили из него то, что было намеренно погребено в нем на протяжении столетий, положив тем самым начало череде загадочных смертей. Чтобы выяснить их причину, Войтеху, его брату и друзьям придется погрузиться в таинственный мир легенд Еврейского квартала и не растеряться, когда убийца окажется гораздо ближе, чем кто-либо из них мог предположить. Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. ©



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