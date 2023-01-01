Проклятие кошачьего папируса. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

В музей на выставку привезли знаменитый проклятый папирус! Таша, котeнок из музея, углядела, что на папирусе нарисованы кошки, и встревожилась – вдруг опасное заклинание действует не на людей, а на кошек? Тем более что неприятности начали происходить одна за другой. Но на самом ли деле это волшебс�тво? Или это крысиные козни? Таша и еe друзья обязательно разберутся!



Проклятие кошачьего папируса слушать на видеосервисе Wink.