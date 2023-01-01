Проклятие кошачьего папируса. Холли Вебб
Wink
Детям
Проклятие кошачьего папируса. Холли Вебб

Проклятие кошачьего папируса. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

8.52020, Аудиокнига
Детская литература98 мин6+

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О книге

В музей на выставку привезли знаменитый проклятый папирус! Таша, котeнок из музея, углядела, что на папирусе нарисованы кошки, и встревожилась – вдруг опасное заклинание действует не на людей, а на кошек? Тем более что неприятности начали происходить одна за другой. Но на самом ли деле это волшебство? Или это крысиные козни? Таша и еe друзья обязательно разберутся!

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Жанр
Детская литература
Время
98 мин / 01:38

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