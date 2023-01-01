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Происхождение Вселенной. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература363 мин12+
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Сюжет
В этой аудиокниге собраны лучшие статьи ведущих авторов журнала New Scientist. Откуда мы знаем, как зародилась и развивалась Вселенная? Как появилась теория, определившая современные представления о пространстве и времени? Как понять концепцию относительности? Можно ли найти в черных дырах другие вселенные? Почему темная энергия «толкается»? Вы найдете описание современной физической картины мира и интервью с самыми известными физиками, в которых они ответят на самые неожиданные вопросы.
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