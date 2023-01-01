Происхождение видов путем естественного отбора. Чарльз Дарвин. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Происхождение видов» Чарльза Дарвин — знаковая книга. Она открыла дискуссию об эволюционной биологии и необратимо изменила науку, философию и теологию нашей цивилизации. Автору потребовалось более 20 лет, чтобы решиться на публикацию, потому что он понимал, какую бурю вызовет. Жизнь на Земле, по мысли автора, развивается в результате постепенного эволюционного процесса, и каждый вид повышает свою выживаемость за счет наиболее приспособленных особей. Книга написана для широкой публики и легко читается. Это последовательный взгляд на естественный отбор, адаптацию, борьбу за выживание и другие концепции, которые составляют основу современной эволюционной теории. По сей день книга остается источником горячих конфликтов. Однако даже среди противников теории Дарвина ее влияние неоспоримо.



Происхождение видов путем естественного отбора слушать на видеосервисе Wink.