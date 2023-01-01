WinkАудиокнигиПрогулка в тумане. Джон Голсуорси
Прогулка в тумане. Джон Голсуорси (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
Лауреат Нобелевской премии Джон Голсуорси хорошо известен внашей стране какавтор знаменитой «Саги оФорсайтах». Однако его перу принадлежат неменее замечательные новеллы, рассказы ималенькие повести, проникнутые юмором, мягкой лиричностью иромантизмом. «Прогулка втумане»– рассказ изсборника «Гостиница успокоения». Перевод санглийского Татьяны Литвиновой.
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