Профилактические измены. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Татьяна давно чувствовала, что их отношения с мужем охладели. Она обвиняла во всем себя – располнела, перестала следить за собой – но все же надеялась вернуть внимание Николая. Николай же, чтобы вернуть «свежесть отношений» предложил вычитанный в книжке способ – превентивные измены. По договоренности супруги по одному разу должны «сходить налево». Ради сохранения семьи Татьяна соглашается и даже сама приводит домой «замену» – свою подругу Зинаиду. Однако, Николай недоволен «опытом» – он просто не заметил разницы между женой и ее лучшей подругой. Николай предлагает повторить встречу, но только в квартире Зинаиды. Татьяна снова соглашается, но напоминает мужу, что это будет уже второй раз. Николай снова возвращается недовольный. Он считает, что ему нужна любовница помоложе. Татьяна говорит, что муж свой лимит исчерпал, и теперь ее очередь. Николай предлагает в качестве любовника своего друга, который должен ему денег за ремонт машины. Татьяну обижает, что муж уверен, будто бесплатно она уже не способна заинтересовать мужчину. Вскоре на работе Татьяна знакомится с новым поставщиком посуды – Григорием. Григорий сразу понравился Татьяне. В тот же вечер она «отомстила» мужу и сразу призналась ему в произошедшей измене. Испуганный и расстроенный Николай признал свою ошибку и попросил жену забыть все, что произошло. Но с Григорием Татьяна впервые за много лет почувствовала себя настоящей женщиной, и забывать это она не хотела. Для встреч с Григорием Татьяна попросила ключи от квартиры у подруги Зинаиды, рассказав ей о своем новом романе. А однажды, вернувшись со свидания, застала Зину в собственной постели в объятиях Николая. Татьяна выгнала мужа. В тот же день к ней переехал Григорий. Он был надежный, хозяйственный, добрый, но… чужой. Татьяна очень тосковала по Николаю. А вскоре увидела опубликованный в газете рассказ Николая, посвященный ей, любимой жене. Татьяна расстается с Григорием и возвращает Николая, который тоже очень тоскует по жене.



Профилактические измены слушать на видеосервисе Wink.