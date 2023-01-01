WinkАудиокнигиПрофессионально беременна. Ульяна Гринь
Профессионально беременна. Ульяна Гринь (книга, 2022) слушать онлайн
2022, Аудиокнига
Любовные романы16+
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Сюжет
Профессионально беременна – роман Ульяны Гринь, жанр современный любовный роман. Я – Ева, 20 лет, красивая, умная, идеальная… охотница за деньгами. Он – Данила Беркутов, под 35, миллиардер и прожигатель жизни. И он – моя последняя жертва. Точнее, должен был ею стать. Но в какой-то момент всё пошло не так…
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