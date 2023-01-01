Проект Re. Начало. Emory Faded (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Из подопытного кролика в тело обычного парня: слушателей ждёт невероятная история попаданца! Он – всего лишь подопытный в эксперименте по созданию идеальных людей. Вся его жизнь – это учёба и опыты. Вся его суть – это сила и способности. Всё, что он умеет – это побеждать. Но не имея шанса на по�беду, он попадает в другой мир. В тело обычного доброго паренька. Друзья, семья, девушка – всё это неожиданно появляется в его жизни. Но… разве хоть что-то из этого имеет значение? Нет. Цена? Способ? Жертвы? Хоть что-то из этого важно? Нет. Важна лишь победа. И он тот, кто победит.



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