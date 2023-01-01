Проект «Погружение». Том 2. Претендент. Алекс Бредвик (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мир начал изменяться. Прошло уже несколько недель, как сотни тысяч человек попали в Забытое Королевство. Но они раздроблены, не связаны. Их можно легко уничтожить. Их города, в которых они оказались, разнесены на многие километры друг от друга. А без друг друга… они падут.Но не проходит и дня, чтобы Странники не искали того, что им было обещано. Игровой год равен реальному месяцу. Но правда ли это? Вернуться ли они? Ответ им еще предстоит найти. Через боль и страдания. Через битвы и смерти. Через предательства и ненависть. Мир изменит их всех. Ибо реальный мир изменился до неузнаваемости!



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