Проект «Оборотень». Успеть до радуги. Андрей Земляной
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Проект «Оборотень». Успеть до радуги. Андрей Земляной

Проект «Оборотень». Успеть до радуги. Андрей Земляной (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика402 мин18+

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Сюжет

В ходе операции на Африканском континенте майор ГРУ находит таинственный перстень, который кладет начало череде удивительных событий. Из защитника своей родины он становится защитником жизни на Земле, вступает в схватку с воинством тьмы и делает нелегкий выбор – пожертвовать своей жизнью ради спасения остальных. Но души воинов бессмертны, и новая жизнь в ином теле и на другой планете снова приведет его к выбору. Неважно, что на стороне врагов супертехнологии мира, ушедшего далеко вперед. Сердце воина не позволит остаться в стороне, когда идет война, а честь подскажет, где враги, а где друзья.

Проект «Оборотень» слушать на видеосервисе Wink.

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